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Збірна України показала найкращий результат в історії на жіночому чемпіонаті Європи з боксу

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Збірна України показала найкращий результат в історії на жіночому чемпіонаті Європи з боксу

Федерація боксу України

"Синьо-жовті" посіли другу сходинку в підсумковому медальному заліку.

Жіноча збірна України тріумфально виступила на чемпіонаті Європи-2022 з боксу, який відбувся від 11-го до 23 жовтня у Чорногорії.

За підсумками змагань українки завоювали на турнірі 6 медалей - три золоті, одну срібну та дві бронзові.

Усі медалі України на жіночому чемпіонаті Європи-2022 з боксу

  • "Золото": Тетяна Коб (до 52 кг), Анастасія Ковальчук (до 54 кг), Марія Ловчинська (понад 81 кг)
  • "Срібло": Марія Бова (до 63 кг)
  • "Бронза": Анастасія Черноколенко (до 75 кг), Раїса Піскун (до 81 кг)

У командному медальному заліку наша зібрна посіла друге місце. Очолила медальний залік Ірландія - 3 "золота", 2 "срібла" та 2 "бронзи". Топ-3 замкнула Болгарія - одне "золото", 2 "срібла" і одна "бронза".

Результат на Євро-2022 став найкращим за всю історію виступів української команди на жіночих чемпіонатах Європи з боксу. На попередній континентальній першості, які відбулася 2019 року в Іспанії, "синьо-жовті" вибороли п'ять медалей: одне "срібло" та чотири "бронзи".

Медальний залік Євро-2022 з боксу (топ-10)

  • 1. Ірландія – 3 "золота" + 2 "срібла" + 2 "бронзи" (7 загалом)
  • 2. Україна – 3+1+2 (6)
  • 3. Болгарія – 1+2+1 (4)
  • 4. Італія – 1+1+3 (5)
  • 5. Вірменія – 1+0+2 (3)
  • 5. Туреччина – 1+0+2 (3)
  • 7. Литва – 1+0+1 (2)
  • 8. Німеччина – 1+0+0 (1)
  • 9. Польща – 0+3+0 (3)
  • 10. Азербайджан – 0+1+1 (2)
  • 10. Чорногорія – 0+1+1 (2)

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