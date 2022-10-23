Збірна України показала найкращий результат в історії на жіночому чемпіонаті Європи з боксу

Жіноча збірна України тріумфально виступила на чемпіонаті Європи-2022 з боксу, який відбувся від 11-го до 23 жовтня у Чорногорії.

За підсумками змагань українки завоювали на турнірі 6 медалей - три золоті, одну срібну та дві бронзові.

Усі медалі України на жіночому чемпіонаті Європи-2022 з боксу

"Золото": Тетяна Коб (до 52 кг), Анастасія Ковальчук (до 54 кг), Марія Ловчинська (понад 81 кг)

Тетяна Коб (до 52 кг), Анастасія Ковальчук (до 54 кг), Марія Ловчинська (понад 81 кг) "Срібло": Марія Бова (до 63 кг)

Марія Бова (до 63 кг) "Бронза": Анастасія Черноколенко (до 75 кг), Раїса Піскун (до 81 кг)

У командному медальному заліку наша зібрна посіла друге місце. Очолила медальний залік Ірландія - 3 "золота", 2 "срібла" та 2 "бронзи". Топ-3 замкнула Болгарія - одне "золото", 2 "срібла" і одна "бронза".

Результат на Євро-2022 став найкращим за всю історію виступів української команди на жіночих чемпіонатах Європи з боксу. На попередній континентальній першості, які відбулася 2019 року в Іспанії, "синьо-жовті" вибороли п'ять медалей: одне "срібло" та чотири "бронзи".

Медальний залік Євро-2022 з боксу (топ-10)

1. Ірландія – 3 "золота" + 2 "срібла" + 2 "бронзи" (7 загалом)

2. Україна – 3+1+2 (6)

3. Болгарія – 1+2+1 (4)

4. Італія – 1+1+3 (5)

5. Вірменія – 1+0+2 (3)

5. Туреччина – 1+0+2 (3)

7. Литва – 1+0+1 (2)

8. Німеччина – 1+0+0 (1)

9. Польща – 0+3+0 (3)

10. Азербайджан – 0+1+1 (2)

10. Чорногорія – 0+1+1 (2)

Читайте також:

Жіноча збірна України з футзалу з першого місця вийшла до фінальної частини Євро-2023

Послали за кораблем: росіян і білорусів усунули від змагань з лижних видів спорту на сезон-2022/23

"Крок до виправдання тероризму": Гераскевич "розніс" президента МОК, який заступився за російських спортсменів