Збірна України полетіла до Сараєва на ключовий матч відбору ЧС-2022: кого з футболістів взяв Петраков

Збірна України полетіла до Сараєва на ключовий матч відбору ЧС-2022: кого з футболістів взяв Петраков

У розпорядженні керманича "синьо-жовтих" 25 виконавців.

Збірна України вирушила на вирішальний матч групового матч групового етапу відбору на Чемпіонат світу-2022 проти команди Боснії і Герцеговини.

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Як повідомляє офіційний сайт УАФ, 14 листопада "синьо-жовті" провели ранкове тренування. У ньому взяли участь усі 25 футболістів, які зараз перебувають у таборі національної команди.

УАФ

УАФ

УАФ

Після ранкового заняття збірна України повернулася до готелю, аби пообідати й зібрати валізи. А о 18:00 "синьо-жовті" вилетіли до боснійської столиці - міста Сараєво, де розташуються в п’ятизірковому готелі Radon Plaza.

У понеділок, 15 листопада, в місті Зениця, де власне заплановано сам поєдинок, відбудеться пресконференція виконувача обов'язків головного тренера Олександра Петракова та одного з гравців збірної (початок о 18:30), а о 19:00 за київським часом розпочнеться передматчеве тренування української збірної.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі - "Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі - "Шахтар" Донецьк), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Тарас Качараба ("Славія", Чехія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі - "Динамо" Київ), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Руслан Маліновський ("Аталанта", Італія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк), Денис Гармаш ("Динамо" Київ).

Матч Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада, на стадіоні "Біліно Поле" в місті Зениця. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію гри.

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Перед останнім туром збірна України з 9 очками посідає третю сходинку групи D, відстаючи від Фінляндії на 2 бали. Боснія і Герцеговина (7 пунктів) після поразки від фінів (1:3) втратила всі шанси пробитися на світову першість.

втратила всі шанси пробитися на світову першість. Франція (15 очок), познущавшись із Казахстану , забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль.

, забезпечила собі перше місце та пряму путівку на мундіаль. Володар другого місця визначиться за підсумками заключного туру в заочній боротьбі України та Фінляндії. Що потрібно "синьо-жовтим", щоб фінішувати другими і вийти у стикові матчі, читайте в нашому матеріалі.

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