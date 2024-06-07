Збірна України поступилася Польщі у другому товариському матчі перед Євро-2024 (відео)

Команда Сергія Реброва тричі пропустила від поляків, на що відповіла лише одним голом.

Збірна України зазнала поразки від національної команди Польщі у товариському матчі в рамках підготовки до фінального турніру Євро-2024. Поєдинок на Національному стадіоні у Варшаві завершився з рахунком 3:1 на користь господарів.

Господарі поля вийшли вперед уже на 11-й хвилині зустрічі. Після навісу з кутового ніхто з українських футболістів не зумів вибити м'яч, чим скористався Себастьян Валукєвич, який пробив повз Георгія Бущана.

На 16-й хвилині "Кадра" подвоїла свою перевагу в рахунку. Пйотр Зєлінські виконав чи то удар, чи то простріл з лівого кута штрафного і м'яч з відскоком від газону залетів у дальній кут.

На 30-й хвилині рахунок став розгромним. Тарас Романчук, який народився в Україні та лише 2018 року змінив українське громадянство на польське, ударом головою замкнув подачу з кутового.

Перед перервою команда Сергія Реброва скоротила відставання. На 41-й хвилині Артем Довбик отримав передачу до лінії штрафного від Руслана Малиновського та низом відправив м'яч у ближній кут.

У другому таймі обидві команди мали гольові моменти, але так і не відзначилися. Відтак, поляки довели справу до впевненої перемоги.

Огляд матчу Польща – Україна

Буде додано незабаром.

Для "синьо-жовтих" це був другий із трьох спарингів у рамках підготовки до Євро-2024. У першому контрольному матчі збірна України 3 червня у Нюрнберзі зіграла внічию з Німеччиною (0:0).

Додамо, що в останньому товариському поєдинку перед чемпіонатом Європи збірна України 11 червня зустрінеться з Молдовою у Кишиневі. Своєю чергою, поляки 10 червня у Варшаві проведуть спаринг із Туреччиною.

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Збірна України на континентальній першості зіграє у групі E, де її суперниками будуть Румунія, Словаччина та Бельгія. Польська команда позмагається у квартеті D проти Нідерландів, Австрії та Франції.

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