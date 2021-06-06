Збірна України представила нову форму до Євро-2020: на неї нанесено карту країни

Гравці вже приміряли екіпіровку.

Збірна України з футболу представила нову ігрову форму до Чемпіонату Європи-2020. Її на своїй сторінці у Facebook продемонстрував глава Української асоціації футболу Андрій Павелко.

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

"Національна збірна України виступатиме на Євро-2020 у новій - особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни.

Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою та всіма містами і селами, де головна мелодія з дитинства - мелодія національного гімну. Де "Слава Україні!" відповідають гаслом "Героям слава!" і який тепер також буде на формі і надихати наших футболістів на нові перемоги.

Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони будуть битися за всю Україну. А вся Україна - від Севастополя і Сімферополя до Києва, Донецька і Луганська до Ужгорода - підтримувати їх у кожному матчі.

Це дуже важливо і для футболістів, які дуже хвилюються і мріють виступити краще на Євро-2020, і для мільйонів наших уболівальників, які вірять у команду Андрія Шевченка. Футбол і національна збірна об'єднують Україну. Слава Україні", - написав Павелко в коментарі до посту.

Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про правила відвідування стадіонів на Євро-2020, які потрібно знати українським уболівальникам.

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