Збірна України прибула до Лондона на стартовий матч відбору Євро-2024 з Англією: склад "синьо-жовтих"

20 березня національна команда України розпочала перший збір 2023 року.

Збірна України прибула до Лондона на тренувальний збір напередодні стартового матчу кваліфікації на Євро-2024 проти Англії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Частина футболістів національної команди вже зібралася в англійський столиці, тоді як деякі гравці, які виступають за кордоном – Едуард Соболь, Андрій Ярмоленко, Андрій Лунін, Роман Яремчук і Руслан Малиновський – приєднаються до команди пізніше.

Зазначимо, що до збірної України повернувся ветеран команди Євген Коноплянка, який наразі виступає за польську "Краковію".

У понеділок ввечері "синьо-жовтих" очікували відновлювальні фітнес-вправи на території готелю. А вже 21 березня підопічні Руслана Ротаня проведуть перше тренування на базі футбольного клубу "Брентфорд".

Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія").

Захисники: Олександр Караваєв, Денис Попов (обидва – "Динамо" Київ), Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва – "Дніпро-1" Дніпро), Денис Мірошниченко ("Олександрія").

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі – "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва – "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Євген Коноплянка ("Краковія" Краків, Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро).

Матч Англія – Україна відбудеться в неділю, 26 березня, на стадіоні "Вемблі". Початок гри – о 19:00 за київським часом. Онлайн-трансляція поєдинку буде доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, суперниками збірної України у відборі на Євро-2024 стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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