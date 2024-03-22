Збірна України прибула до Польщі на вирішальний матч з Ісландією за вихід на Євро-2024

Збірна України здійснила переліт до Польщі, де незабаром проведе фінальний матч плейоф відбору до Євро-2024 проти команди Ісландії.

Відео прибуття нашої національної збірної до місця призначення опублікувала Українська асоціація футболу (УАФ) на своїй сторінці у Twitter.

Зазначимо, що напередодні команда Сергія Реброва здійснила камбек і перемогла збірну Боснії і Герцеговини (2:1) у виїзному поєдинку півфіналу плейоф за вихід на континентальну першість.

Своєю чергою, Ісландія в іншому півфіналі шляху B розгромила Ізраїль (4:1).

Poland pic.twitter.com/G55vhrGW6a — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 22, 2024

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Читайте також:

Тренер збірної Боснії і Герцеговини відреагував на поразку від українців у плейоф відбору Євро-2024

"Вийшло фантастично": Яремчук висловився про свій гол і перемогу збірної України над боснійцями

Ребров прокоментував перемогу збірної України над боснійцями у півфіналі плейоф відбору Євро-2024