Збірна України прибула до Сараєва на матч плейоф відбору Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини

Надважливий для "синьо-жовтих" поєдинок відбудеться у четвер, 21 березня.

Збірна України з футболу в повному складі прибула до Сараєва на півфінальний матч плейоф відбору до Євро-2024 проти національної команди Боснії та Герцеговини.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Попередні кілька днів команда Сергія Реброва провела в іспанській Марбельї, де готувалася до гри з боснійцями. Першими до табору "синьо-жовтих" 14 березня прибули гравці з чемпіонату України, а легіонери з Європи долучилися до збірної після матчів за свої клуби.

У середу, 20 березня, збірна України проведе передматчеве тренування в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Також цього дня відбудеться пресконференція за участю Реброва та одного з гравців "синьо-жовтих".

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

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Якщо збірна України переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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