Збірна України з біатлону призначила нового головного тренера

Український фахівець Олександр Кравченко призначений старшим тренером жіночої збірної України з біатлону.

Кравченко замінив на цій посаді Уроша Велепеця, який став помічником старшого тренера чоловічої збірної Німеччини.

Про це повідомив держтренер збірної Євген Колупаєв після тренерської ради Федерації біатлону України.

Допомагати Кравченку будуть Олександр Біланенко та Олег Меркушин.

Також були визначені дати першого тренувального збору: з 29 травня по 15 червня у чоловіків та з 4 по 19 червня у жінок.

Раніше Федерація біатлону України визначилася зі складом команди "А", який готуватиметься до сезону-2022/23.

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