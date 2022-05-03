Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Збірна України з біатлону призначила нового головного тренера

Дата публікації
Перегляди
1134
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Збірна України з біатлону призначила нового головного тренера

Український фахівець Олександр Кравченко призначений старшим тренером жіночої збірної України з біатлону.

Кравченко замінив на цій посаді Уроша Велепеця, який став помічником старшого тренера чоловічої збірної Німеччини.

Про це повідомив держтренер збірної Євген Колупаєв після тренерської ради Федерації біатлону України.

Допомагати Кравченку будуть Олександр Біланенко та Олег Меркушин.

Також були визначені дати першого тренувального збору: з 29 травня по 15 червня у чоловіків та з 4 по 19 червня у жінок.

Раніше Федерація біатлону України визначилася зі складом команди "А", який готуватиметься до сезону-2022/23.

Читайте також:

Наслідки "руского міра": Верняєв показав розтрощений окупантами гімнастичний зал у Харкові (фото)

Український чемпіон світу виборов "золото" на турнірі з метання диска в Болгарії

"Не мають права говорити про братні народи": олімпійський чемпіон - про стосунки між Україною і РФ

Наступна публікація