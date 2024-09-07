Збірна України програла Албанії у стартовому матчі Ліги націй-2024/25 (відео)

Команда Сергія Реброва забила першою, але в підсумку зазнала поразки.

Збірна України поступилася національній команді Албанії в матчі 1-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Epet Arena" у чеській Празі завершився з рахунком 1:2 .

У першому таймі команди створили обмаль гольових моментів, не зумівши відкрити рахунок на табло.

Одразу після перерви "синьо-жовті" вийшли вперед – на 49-й хвилині Юхим Конопля з меж штрафного у дотик пробив у ближній кут після передачі Віталія Миколенка з лівого флангу.

Проте албанці дуже швидко відігралися. На 54-й хвилині Ардіан Ісмаїлі після навісу з кутового і кількох рикошетів на добиванні відправив м'яч у ворота.

На 66-й хвилині Албанія повела в рахунку. Ясір Асані залишився без опіки та розстріляв ворота Анатолія Трубіна після прострілу Рея Маная з лівого флангу.

Команда Сергія Реброва намагалася уникнути поразки, однак не змогла цього зробити.

Огляд матчу Україна – Албанія

Буде додано незабаром.

В іншому матчі стартового туру квартету B1 збірна Грузії на своєму полі знищила команду Чехії з рахунком 4:1.

У другому турі Ліги націй українці у вівторок, 10 вересня, також у Празі проведуть виїзну зустріч з Чехією. Того ж дня Албанія прийме Грузію.

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