Збірна України програла фавориту групи на старті чемпіонату світу з волейболу

Збірна України з волейболу розпочала виступи на планетарній першості поразкою від команди Сербії.

Збірна України з волейболу не впоралася з Сербією у своєму першому поєдинку на ЧС-2022. Підопічні Угіса Крастіньша поступилися фавориту групи в трьох сетах - 26:28; 21:25; 20:25.

Найрезультативнішим у складі української команди став капітан "синьо-жовтих" Олег Плотницький, який записав на свій рахунок 17 очок.

В іншому матчі групи А, де виступають українці, Туніс за три сети переграв Пуерто-Рико. Таким чином, саме Туніс та Сербія завершили перший тур у статусі лідерів квартету.

Наступний матч збірна України проведе 29 серпня проти Тунісу. Зустріч розпочнеться о 21:30 за київським часом. У цей же час 31 серпня "синьо-жовті" зіграють заключний поєдинок групового етапу з Пуерто-Рико.

До плейоф вийдуть 16 команд - по дві з кожної групи, а також чотири найкращих володарів третіх місць.

Нагадаємо, збірна України з волейболу грає на ЧС-2022 замість дискваліфікованої Росії. Раніше у країни-агресорки забрали право проведення планетарної першості, а команду РФ усунули від турніру.

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