Збірна України прогулялася історичними пам’ятками Рима перед битвою з Англією за півфінал Євро-2020

Збірна України прогулялася історичними пам’ятками Рима перед битвою з Англією за півфінал Євро-2020

Команда Андрія Шевченка налаштовується на чвертьфінальний поєдинок континентальної першості.

Збірна України здійснила прогулянку Римом перед матчем 1/4 фіналу Євро-2020 проти команди Англії.

Футболісти та тренерський штаб "синьо-жовтих" відвідали визначні культурні пам’ятки "Вічного міста", біля яких зробили командні фото. Гравці української збірної позували на фоні Колізею та монументу Вітторіано на площі Венеції.

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Відповідні кадри в Instagram опублікував керманич головної команди країни Андрій Шевченко.

instagram.com/andriyshevchenko

instagram.com/andriyshevchenko

"Щасливий повернутися в Рим і зіграти у чвертьфіналі на "Стадіо Олімпіко". Це будуть неймовірні емоції", - додав підпис Шевченко.

Крім того, YouTube-канал vZbirna оприлюднив відео з українською збірною в Римі. Головна увага фанатів, звичайно, була прикута до Шевченка, який є футбольною легендою в Італії. Місцеві не могли пропустити можливість, щоб сфотографуватися з колишнім форвардом "Мілана".

Матч Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, в Римі на "Стадіо Олімпіко". Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом. На жаль, українські вболівальники не зможуть відвідати гру.

Україна пробилася до плейоф, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) і поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстра-таймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). Англія вийшла до 1/8 фіналу з першого місця у групі D. Команда Гарета Саутгейта перемогла Хорватію (1:0), зіграла внічию з Шотландією (0:0) і здолала Чехію (1:0). У першому раунді плейоф Англія вибила Німеччину (2:0).

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