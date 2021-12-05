Збірна України провалилася в жіночій естафеті на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Перемогу здобула команда Франції.
У неділю, 5 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 у шведському Естерсунді відбулася жіноча естафета.
Команду України на дистанції представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк. На фініші українська збірна стала десятою.
Перший етап збірна України закінчила на 19-му місці. На екваторі гонки Джима підняла "синьо-жовтих" на чотири сходинки. На третьому етапі Блашко відіграла ще одну позицію. Фінішувати довелося досвідченій Білосюк (Підгрушній) - її зусиллями українська збірна завершила гонку на десятому місці з відставанням від переможця в 4 хвилини 17 секунд.
Перемогу здобула команда Франції. Срібні нагороди виграли білоруски, а бронзові - Швеція.
Нагадаємо, вчора відбулася чоловіча естафета, де українська збірна, яку представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко, стала 5-ю.
1. Франція (0+2, 0+0, 0+1, 0+1) 1:10:30.3
2. Білорусь (0+0, 0+0, 0+3, 0+3) +57.9
3. Швеція (0+2, 2+3, 0+3, 0+3) +1:09.6
4. Норвегія (0+1, 1+4, 0+1, 0+1) +1:09.8
5. Німеччина (0+0, 0+3, 0+0, 0+1) +1:26.8
6. Італія (0+2, 1+4, 0+0, 0+4) +2:58.3
...
10. Україна (0+1, 0+5, 0+4, 0+1) +4:17.7
- Етап в Естерсунді сьогодні завершиться чоловічою гонкою переслідування, початок - о 16:15 за київським часом.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
- Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.
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