Збірна України провалилася в жіночій естафеті на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Збірна України провалилася в жіночій естафеті на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Перемогу здобула команда Франції.

У неділю, 5 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 у шведському Естерсунді відбулася жіноча естафета.

Команду України на дистанції представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк. На фініші українська збірна стала десятою .

Перший етап збірна України закінчила на 19-му місці. На екваторі гонки Джима підняла "синьо-жовтих" на чотири сходинки. На третьому етапі Блашко відіграла ще одну позицію. Фінішувати довелося досвідченій Білосюк (Підгрушній) - її зусиллями українська збірна завершила гонку на десятому місці з відставанням від переможця в 4 хвилини 17 секунд.

Перемогу здобула команда Франції. Срібні нагороди виграли білоруски, а бронзові - Швеція.

Нагадаємо, вчора відбулася чоловіча естафета, де українська збірна, яку представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко, стала 5-ю.

1. Франція (0+2, 0+0, 0+1, 0+1) 1:10:30.3

2. Білорусь (0+0, 0+0, 0+3, 0+3) +57.9

3. Швеція (0+2, 2+3, 0+3, 0+3) +1:09.6

4. Норвегія (0+1, 1+4, 0+1, 0+1) +1:09.8

5. Німеччина (0+0, 0+3, 0+0, 0+1) +1:26.8

6. Італія (0+2, 1+4, 0+0, 0+4) +2:58.3

...

10. Україна (0+1, 0+5, 0+4, 0+1) +4:17.7

Етап в Естерсунді сьогодні завершиться чоловічою гонкою переслідування, початок - о 16:15 за київським часом.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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