Збірна України проведе товариський матч з Німеччиною перед стартом Євро-2024: дата та місце гри

Після зустрічі з Бундестім на "синьо-жовтих" чекають спаринги з Польщею та Молдовою.

Збірна України з футболу зіграє товариський матч проти Німеччини перед стартом фінального турніру Євро-2024.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, поєдинок Німеччина – Україна відбудеться 3 червня в німецькому Нюрнберзі на стадіоні "Мак Морлок". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що саме проти німців "синьо-жовті" провели перший матч під керівництвом Сергія Реброва. У червні 2023 року збірна України на арені "Везерштадіон" у Бремені драматично втратила перемогу над Німеччиною (3:3) у товариському поєдинку.

Додамо, що у червні команда Реброва проведе три контрольні матчі. Після гри з німцями збірна України 7 червня зіграє з Польщею, а 11 червня зустрінеться з командою Молдови.

Щоправда, поки що невідомо, чи матимуть всі ці поєдинки для українців статус підготовки до чемпіонату Європи, адже нашій збірній ще потрібно вийти на континентальну першість. Зараз команда Реброва в іспанській Марбельї продовжує підготовку до півфіналу плейоф відбору на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні "Біліно Поле". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Якщо збірна України переможе боснійців, то 26 березня в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав" зіграє вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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