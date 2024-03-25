Збірна України провела тренування у Вроцлаві напередодні матчу з Ісландією за путівку на Євро-2024

Збірна України провела тренування на полі стадіону "Тарчинський Арена Вроцлав" напередодні фінального матчу плейоф відбору до Євро-2024 проти команди Ісландії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, у занятті взяли участь усі 28 гравців, які зараз перебувають у таборі "синьо-жовтих".

"Під час ігрових серій тренерський штаб здійснив фінальну перевірку готовності виконавців та отримав важливу для себе інформацію. Сергій Ребров та його помічники фіналізували процес ігрової підготовки, відтак у головного тренера є ще певний час до кінця доби, аби визначитися із заявкою з 23-х виконавців на завтрашній матч. І ще залишається доба для налаштування тактичного та психологічного", – йдеться в повідомленні.

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія доступна на нашому сайті.

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Переможець матчу Україна – Ісландія отримає путівку до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

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