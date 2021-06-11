Вже сьогодні команда зупиниться в Амстердамі.
У п'ятницю, 11 червня, збірна України провела заключне тренування перед вильотом на стартовий матч Євро-2020 з національною командою Нідерландів.
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"Синьо-жовті" займалися на стадіоні "Волунтарі", який розташований у передмісті Бухареста (Румунія). Команда відпрацювала в гарному настрої.
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- Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік.
- Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.
- Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.
Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи зіграє проти Нідерландів (13 червня), Австрії (17 червня) і Північної Македонії (21 червня). Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.