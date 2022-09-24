Збірна України реабілітувалася за поразку шотландцям та знищила Вірменію у Лізі націй

Збірна України розгромно перемогла Вірменію у матчі п'ятого туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23 - 0:5 .

Початок розгрому поклав на 22-й хвилині гол Олександра Тимчика з чудової передачі Олександра Зубкова. На початку другого тайму футболісти помінялися ролями - цього разу Тимчик асистував Зубкову, який із центру штрафного розстріляв ворота суперників.

Третій гол збірної України забив Артем Довбик, який з'явився на полі за дві хвилини до взяття воріт - Андрій Ярмоленко, який вийшов з ним на заміну підсік м'яч із центральної зони до лівого кута воротарського, звідки Зубков перекинув голкіпера, а Довбик допоміг м'ячу опинитись у сітці.

На 81-й хвилині Данило Ігнатенко, для якого цей поєдинок став дюбютним у складі "синьо-жовтих" з передачі Довбика пробив з межі штрафного майданчика та вразив лівий нижній кут воріт. Через три хвилини Довбик знову відзначився голом - Микола Матвієнко виконав подачу із правого кута воротарського на Артема, той пробив, і з його ударом низом Давід Юрченко не впорався.

Зазначимо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков вирішив поекспериментувати за стартовим складом команди. У "старті" не було жодного гравця, який розпочинав провальну гру проти Шотландії з перших хвилин.

Завдяки цій перемозі Україна повернула собі перше місце групи В1, але шотландці сьогодні ще зіграють свій матч з Ірландією.

У наступному турі "синьо-жовті" знову визначать сильнішого з Шотландією. Матч відбудеться у вівторок, 27 вересня. Початок - о 21:45.

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