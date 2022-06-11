Збірна України розгромила Вірменію та вирвалася в лідери групи Ліги націй

У суботу, 11 червня, збірна України провела свій другий поєдинок у Лізі націй сезону-2022/23. "Синьо-жовті" завдали нищівної поразки команді Вірменії.
Через повномасштабну війну з російськими окупантами домашній для українців матч 3-го туру групової стадії відбувся в польському місті Лодзь. Гра завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 3:0.
У першому таймі українська збірна домінувала над суперником, але розпечатати ворота гостей не зуміла.
Однак після перерви підопічним Олександра Петракова вдалося вийти вперед - на 61-й хвилині точним дальнім з лінії штрафного майданчика відзначився Руслан Малиновський.
На 77-й хвилині збірна України збільшила свою перевагу до двох м'ячів. Олександр Караваєв виконав передачу на Михайла Мудрика, яку перехопили, проте з відскоку Олександр обвідним ударом відправив м'яч у ворота.
На 84-й хвилині українці довели справу до розгрому - Віталій Миколенко, який з'явився на заміну, скористався помилкою оборони вірменів і забив свій дебютний м'яч у футболці національної збірної.
Зазначимо, що матч проти Вірменії став останнім для воротаря Андрія Пятова у футболці "синьо-жовтих". 37-річний голкіпер вирішив завершити кар'єру в збірній, а в прощальній грі зберіг свої ворота на замку.
- Нагадаємо, "синьо-жовті" вдало розпочали виступи в новому розіграші Ліги націй. У своєму стартовому матчі збірна України на виїзді мінімально здолала Ірландію.
- Після матчу з Вірменією на "синьо-жовтих" чекає домашня зустріч Ліги націй з Ірландією (14 червня), яка також відбудеться в Польщі.
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