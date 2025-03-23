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Збірна України розгромно програла Бельгії та не змогла вийти до еліти Ліги націй (відео)

Збірна України розгромно програла Бельгії та не змогла вийти до еліти Ліги націй (відео)

Збірна України з футболу / Фото: УАФ

Команда Сергія Реброва не витримала тиск з боку суперника, розгубивши зароблену в першому матчі перевагу.

Збірна України розгромно поступилася команді Бельгії в матчі-відповіді плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наступного розіграшу Ліги націй. Поєдинок у бельгійському Генку на "Cegeka Arena" завершився з рахунком 3:0.

У першій зустрічі, який відбулася 20 березня в іспанській Мурсії, команда Сергія Реброва здобула вольову перемогу над бельгійцями з рахунком 3:1.

В другій грі "синьо-жовті" зі старту взялися діяти від оборони. У першому таймі володіння м'ячем склало 76% проти 24% на користь господарів, за ударами – 7:1 (у площину воріт – 1:0). Незважаючи на тиск з боку суперника, українці злагоджено захищалися та зуміли не пропустити.

Після перерви підопічні Руді Гарсії продовжили неодноразово загрожувати воротам Андрія Луніна та досягнули бажаного. На 70-й хвилині рахунок у матчі відкрив Максім Де Кейпер, завдавши точного удару низом у дальній кут після передачі Жеремі Доку.

А вже на 76-й хвилині Ромелу Лукаку ударом з розвороту в падінні пробив у лівий кут, замкнувши навіс Кевіна Де Брейне з лівого флангу. Таким чином, рахунок у двоматчевій дуелі було зрівняно – 3:3.

На 86-й хвилини бельгійці забили втретє – Лукаку отримав передачу на хід від Ганса Ванакена та низом покотив м'яч у дальній кут.

Огляд матчу Бельгія – Україна

Тож збірна України програла Бельгії з рахунком 3:4 за сумою двох матчів і не змогла вийти до найпрестижнішого Дивізіону А Ліги націй. Підопічні Реброва проведуть наступний розіграш турніру в Дивізіоні В. Бельгійці ж зберегли своє місце в еліті.

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