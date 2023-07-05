Збірна України розгромно програла Іспанії та не змогла вийти до фіналу молодіжного Євро-2023 (відео)

"Синьо-жовті" забили першими, але потім не стримали натиск іменитого суперника.

Молодіжна збірна України (U-21) розгромно поступилася команді Іспанії в півфіналі Євро-2023. Поєдинок на стадіоні "Стяуа" в румунському Бухаресті завершився з рахунком 5:1 .

Підопічні Руслана Ротаня вийшли вперед 13-й хвилині зустрічі. Михайло Мудрик технічно розхитав суперників на лівому фланзі штрафного, а потім викотив у центр під удар Артему Бондаренку, який увігнав м'яч під ліву стійку.

Іспанцям дуже швидко вдалося відігратися. На 17-й хвилині Володимир Бражко програв боротьбу Абелю Руїсу – іспанський форвард обішов Анатолія Трубіна і повз Максима Таловєрова відправив м'яч у ворота.

На 24-й хвилині вже "Червона фурія" повела в рахунку. Оіан Сансет залишився без опіки та з напівкола штрафного сильно і точно пробив у лівий нижній кут.

Перед перервою "синьо-жовті" створили чудовий момент. На 41-й хвилині Мудрик ефектно пішов у сольний прохід і виконав навіс від лицьової лінії. Данило Сікан в падінні пробив у дальній кут, але воротар іспанців Арнау Тенас здійснив сейв.

На початку другого тайму збірна Іспанії зміцнила свою перевагу. На 54-й хвилині Бондаренко невдало віддав передачу на Георгія Судакова, якого випередив Антоніо Бланко та з лінії штрафного майданчика низом відправив м'яч у дальній кут.

На 68-й хвилині іспанці зробили рахунок розгромним. Аймар Орос отримав передачу від Андера Барренечеа та з лінії штрафного красиво закрутив м'яч під дальню стійку.

А ще через десять хвилин Іспанія забила уп'яте. Серхіо Гомес завершив передачу Абеля Руїса влучним пострілом у ліву "дев'ятку".

Огляд матчу

Таким чином, українській збірній не вдалося вдруге в історії пробитися до фіналу континентальної першості U-21. Одного разу наша "молодіжка" вже діставалася фіналу чемпіонату Європи. 2006 року "синьо-жовті" у вирішальному матчі континентальної першості розгромно програли Нідерландам (0:3).

Нагадаємо, у чвертьфіналі Євро-2023 збірна України (U-21) обіграла Францію (1:3). Завдяки виходу до півфіналу молодіжної першості континенту наша футбольна збірна вперше в історії пробилася на Олімпійські ігри. "Синьо-жовті" зіграють у футбольному турнірі на літній Олімпіаді-2024, яка відбудеться в Парижі.

У фіналі молодіжного чемпіонату Європи збірна Іспанії позмагається з Англією, яка в першому півфіналі розгромила команду Ізраїлю (0:3).

команду Ізраїлю (0:3). Фінал Євро-2023 заплановано на суботу, 8 липня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

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