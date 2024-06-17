Збірна України розгромно програла Румунії у стартовому матчі на Євро-2024 (відео)

Збірна України поступилася Румунії в матчі першого туру Євро-2024. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився поразкою нашої команди з рахунком 0:3 .

Румуни вийшли вперед на 30-й хвилині зустрічі. Воротар української збірної Андрій Лунін віддав передачу просто в ноги Деннісу Ману, після чого той зіграв у центр на Ніколає Станчу, який з-за меж штрафного красиво відправив м'яч у дальню "дев'ятку".

На старті другого тайму команда Сергія Реброва пропустила ще двічі. На 53-й хвилині Резван Марін з правого флангу дальнім ударом пробив точно під ліву стійку.

На 57-й хвилині підопічні Едварда Йорданеску зробили рахунок розгромним. Після розіграшу кутового Деніс Дрегуш з близької відстані замкнув простріл Мана з правого флангу карного майданчика.

Потім збірна України намагалася бодай скоротити відставання в рахунку й уникнути розгрому, однак до фінального свистка жодного разу так і не змогла вразити ворота румунської команди.

Огляд матчу Румунія – Україна

В іншому матчі стартового туру квартету E зустрінуться Бельгія та Словаччина (17 червня, початок – о 19:00 за київським часом).

Далі на українську збірну чекають ще два матчі групового етапу континентальній першості: проти Словаччини у Дюсельдорфі (21 червня, 16:00) та з Бельгією у Штутгарті (26 червня, 19:00).

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше повідомлялося, що УЄФА заборонив проносити російські прапори на стартовий матч збірної України на Євро-2024.

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