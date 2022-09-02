Збірна України розгромною перемогою стартувала на Євробаскеті-2022

Чоловіча збірної України з баскетболу впевнено обіграла команду Великої Британії в поєдинку першого туру групового етапу Чемпіонату Європи 2022 року.

"Синьо-жовті" здобули перемогу над британцями з рахунком 90:61 .

У першому та другому періодах наші баскетболісти набирали на 5 очок більше за своїх суперників. Таким чином, на велику перерву команда Айнарса Багатскіса вирушила із 10-очковим гандикапом.

Після екватора зустрічі перевага українців лише зросла. У підсумку, все завершилося розгромом з різницею у 29 очок - 90:61 (22:17; 20:15; 24:12; 24:17).

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Святослав Михайлюк - 17 очок, 5 підбирань, 4 передачі. Інший представник НБА Олексій Лень набрав 13 очок та оформив 5 підбирань.

У наступному поєдинку "синьо-жовті" зіграють проти Естонії. Матч запланований на 3 вересня. Початок - о 18:00 за київським часом.

Збірна України на Євробаскеті-2022 потрапила до групи C, де зіграє проти збірних Греції, Італії, Хорватії, Великої Британії та Естонії. Матчі цієї групи відбудуться в Мілані.

Наступні матчі збірної України на Євробаскеті-2022

3 вересня

Естонія – Україна. Старт о 18:00

5 вересня

Україна – Італія. Старт о 22:00

6 вересня

Греція – Україна. Старт о 18:00

8 вересня

Хорватія – Україна. Старт о 15:15

ФОРМАТ ТУРНІРУ

На першості континенту з баскетболу виступають 24 збірні, які поділені на 4 групи по 6 команд у кожній. За підсумками групового етапу путівки до 1/8 фіналу отримають чотири найкращі команди з кожної групи.

Далі 16 збірних визначатимуть переможця в одноматчевих протистояннях на виліт.

Чемпіонат Європи з баскетболу триватиме до 18 вересня 2022 року. Матчі будуть зіграні в Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.

Читайте також:

"Боягузи": український баскетболіст розкритикував позицію ФІБА щодо війни в Україні

Чоловіча збірна України U-18 на останній секунді програла матч за "бронзу" Чемпіонату світу з баскетболу 3x3

Збірна України з баскетболу зазнала драматичної поразки та майже втратила шанси вийти на ЧС-2023