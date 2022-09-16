Збірна України розгромом закінчила груповий раунд ЧС-2022 з сокки та дізналася наступного суперника

Чоловіча збірна України знищила команду Англії у своєму четвертому матчі Чемпіонату світу-2022 з сокки, який триває в Будапешті.
Збірна України закінчила виступи в груповому раунді світової першості із сокки. У заключному турі українська команда розгромила Англію - 7:1.
У першій половині наша команда відвантажила 4 м'ячі у ворота суперника, визначивши долю матчу. По перерві "синьо-жовті" продовжили побиття суперників, забивши ще тричі. Суперники відповіли лише голом престижу.
Перемога дозволила Україні посісти перше місце в групі. Вже сьогодні, 16 вересня, українці розпочнуть матчі за вибування з матчу проти Словенії за квиток до чвертьфіналу.
Турнірна таблиця групи F
1. Україна 10 очок (4 матчі), 31:4 (різниця м'ячів)
2. Англія 9 (4), 19:10
3. Португалія 7 (4), 17:9
4. Аргентина 3 (4), 11:21
5. Туніс 0 (4), 3:37
Зазначимо, що Socca - різновид мініфутболу, де грають команди у форматі 6 на 6 гравців, два тайми по 20 хвилин. Від мініфутболу відрізняється кількістю гравців та розміром поля.
Цьогорічний ЧС-2022 у Будапешті - третій в історії цього виду спорту, і його пропускає чинний чемпіон - команду РФ відсторонили від турніру через повномасштабне вторгнення до України.
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