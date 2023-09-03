Збірна України розпочала підготовку до матчів відбору Євро-2024 з Англією та Італією

У неділю, 3 вересня, збірна України прибула до Тшебниці під Вроцлавом, де готуватиметься до матчів відбору Євро-2024 проти Англії та Італії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Наразі у розташуванні "синьо-жовтих" перебуває 16 гравців – усі викликані виконавці з київського "Динамо" та донецького "Шахтаря", а також голкіпер португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін.

Увечері до табору національної команди прибудуть Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Ілля Забарний та Михайло Мудрик.

4 вересня до збірної приєднаються Андрій Лунін, Віктор Циганков, Артем Довбик, Олександр Зінченко та Богдан Михайличенко. Останнім прибуде Сергій Кривцов, чий "Інтер Маямі" зіграє в МЛС у понеділок о 5-й ранку за київським часом.

Проте вже сьогодні ввечері, 3 вересня, головний тренер збірної України Сергій Ребров разом зі своїми помічниками проведе перше тренування у Тшебниці. Заняття розпочнеться о 17:45 за місцевим часом у футбольному центрі місцевого клубу.

Поєдинок Україна – Англія відбудеться у суботу, 9 вересня, у польському Вроцлаві. Початок – о 19:00 за київським часом.

У вівторок, 12 вересня, підопічні Реброва в Мілані зіграють з Італією. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українська збірна вже провела три матчі кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року. "Синьо-жовті" програли Англії (0:2), перемогли Північну Македонію (3:2) та обіграли Мальту (1:0).

Після трьох зіграних поєдинків збірна України з 6 очками посідає друге місце у своїй групі відбору на Євро-2024. Лідирує з 12 балами Англія. Команди Італії та Північної Македонії набрали по три залікові пункти, Мальта – жодного.

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До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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