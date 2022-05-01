Збірна України розпочала тренувальний збір напередодні плейоф відбору до ЧС-2022 (фото)

У неділю, 1 травня, перші представники національної збірної України сьогодні ввечері прибули до тренувального центру Футбольного союзу Словенії.

У складі делегації, яка приїхала автобусом з України, четверо футболістів - Дмитро Різник, Олександр Піхальонок, Сергій Булеца та Олексій Гуцуляк.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

До них долучаться семеро гравців донецького "Шахтаря", який кілька годин тому зіграв останній благодійний матч: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Тарас Степаненко, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля та Михайло Мудрик. Вони прибудуть до у склад збірної сьогодні вночі.

Зазначається, що Віктор Корнієнко травмувався у цьому поєдинку та потребує курсу лікування. За погодженням медичних штабів національної команди та "Шахтаря", Віктор залишиться під наглядом клубних лікарів.

В той же час Михайло Мудрик, який під час сьогоднішнього матчу відчув м’язовий спазм, їде до Словенії разом з іншими донецькими збірниками: лікарі національної команди проведуть обстеження гравця на місці й визначать ступінь складності проблеми, яка наразі не виглядає серйозною.

Пропустить збір і Сергій Кривцов. Він нині проходить курс відновлення після перелому гомілкової кістки й наразі також не може долучитися до партнерів по збірній.

У четвер, 5 травня, до табору національної команди приєднаються 10 футболістів київського "Динамо", яке днем раніше проведе благодійний матч зі швейцарським Базелем, та нападник "Дніпра-1" Артем Довбик, що зараз тимчасово перебуває в розташуванні "біло-синіх".

Збірна України позмагається за путівку на ЧС-2022

Півфінал плейоф відбору на ЧС-2022 Шотландія - Україна відбудеться 1 червня . Його переможець вийде до фіналу плейоф, де 5 червня у Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Раніше національна команда України з футболу назвала першого спаринг-партнера, з яким зіграє перед плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Читайте також:

Збірна України дізналася дату півфінального поєдинку плейоф відбору на ЧС-2022

Збірна України без шансів поступилася японцям на чемпіонату світу з хокею

"Віримо, боремося!": Ярмоленко пожертвував кошти на придбання карети швидкої та гуманітарної допомоги (фото)