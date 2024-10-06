Збірна України розтрощила Францію та здобула "бронзу" чемпіонату світу-2024 з футзалу (відео)

Збірна України розгромно перемогла національну команду Франції в матчі за бронзові медалі чемпіонату світу-2024 з футзалу. Поєдинок у Ташкенті (Узбекистан) завершився з рахунком 7:1 .

Підопічні Олександра Косенка відкрили рахунок на 11-й хвилині зустрічі – Ігор Чернявський відправив м'яч у ворота французів після передачі Ігоря Корсуна.

На старті другого тайму українці відзначилися вдруге – Михайло Зварич на 22-й хвилині забив головою з подачі Ростислава Семенченка з правого флангу.

Але вже на 23-й хвилині французи відквитали один м'яч – Аюб Саадауї завершив швидку контратаку своєї команди.

На це Україна відповіла надзвичайно потужно. Дубль оформив Євгеній Жук, забивши на 27-й і 28-й хвилинах.

Після цього Франція зняла голкіпера та випустила п'ятого польового гравця, за що була покарана. На 30-й хвилині Даниїл Абакшин двічі зі своєї половини влучив у порожні ворота суперника.

На 33-й хвилині українці забили сьомий м'яч у ворота французів – Абакшин оформив хет-трик, знову вразивши порожні ворота "Ле Бле". Далі наша команда впевнено втримала переможний результат.

Огляд матчу Україна – Франція

Таким чином, збірна України вперше в історії стала призером чемпіонату світу з футзалу. До цього найкращим результатом "синьо-жовтих" було четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

Збірна України вшосте в історії брала участь футзальному ЧС. На Мундіалях 2004-го та 2008-го років наша команда зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

Додамо, що у фіналі ЧС-2024 з футзалу позмагаються Бразилія та Аргентина. Цей поєдинок також відбудеться 6 жовтня, стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

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