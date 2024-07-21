Збірна України стала фіналістом молодіжного Євробаскету-2024 та повернулася до елітного дивізіону

У вирішальному матчі турніру команда Валерія Плеханова побореться проти Румунії.

Збірна України U-20 з баскетболу обіграла Нідерланди у півфіналі молодіжного Євробаскету-2024 у Дивізіоні B.

Поєдинок завершився з рахунком 58:70 (20:14, 13:20, 11:17, 14:19) на користь "синьо-жовтих".

Найрезультативнішим у складі нашої команди став Назар Холод, який набрав 17 очок та зробив шість підбирань. Кирило Скутельник заробив 16 очок.

Вийшовши до фіналу молодіжного Євробаскету, українці гарантували собі підвищення у класі – після двох років відсутності "синьо-жовті" повернулися до елітного Дивізіону А, де зіграють вже наступного літа.

У фінальному матчі молодіжного Євробаскету-2024 у Дивізіоні B суперником підопічних Валерія Плеханова стане Румунія, яка в іншому півфіналі обіграла Фінляндію (77:72). Вирішальний поєдинок турніру відбудеться у неділю, 21 липня.

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