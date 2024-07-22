Збірна України стала срібним призером молодіжного Євробаскету-2024 у Дивізіоні B

Підопічні Валерія Плеханова у фіналі не подужали команду Румунії.

Збірна України U-20 з баскетболу програла Румунії у фіналі молодіжного Євробаскету-2024 у Дивізіоні B.

Вирішальний поєдинок турніру завершився з рахунком 80:58 (18:12, 25:18, 21:13, 16:15) на користь румунів. Таким чином, команда Валерія Плеханова стала срібним призером ЧЄ.

Незважаючи на цю поразку, вихід до фіналу молодіжного Євробаскету гарантував українцям підвищення у класі – після двох років відсутності "синьо-жовті" повернулися до елітного Дивізіону А, де зіграють вже наступного літа.

У матчі за третє місце молодіжного Євробаскету-2024 у Дивізіоні B збірна Фінляндії перемогла команду Нідерландів.

Додамо, що українські баскетболісти на шляху до фіналу у плейоф обіграла Грузію та Нідерланди.

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