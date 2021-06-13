Збірна України стартує на Євро-2020: де дивитися і ставки букмекерів на матчі 13 червня

Цього дня будуть зіграні ще три поєдинки, серед яких - матч за участю команди Андрія Шевченка.

11 червня стартував Чемпіонат Європи з футболу-2020 (Євро-2020), турнір було перенесено на 2021 рік через пандемію коронавірусу. У матчі-відкритті Італія розгромила Туреччину (3:0).

У неділю, 13 червня, континентальна першість продовжиться трьома поєдинками, серед яких - матч за участю збірної України проти Нідерландів. Для підопічних Андрія Шевченка зустріч проти "Оран'є" стане першою на цьогорічному турнірі.

ТСН Проспорт знайомить читачів з повним розкладом ігрового дня та розповідає, де можна подивитися матчі.

Де дивитися матч Англія - Хорватія (16:00)

У прямому ефірі поєдинок групи D, що відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні (Англія), транслюватимуть телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Англія - Хорватія

Так, очевидним фаворитом цього протистояння букмекери бачать підопічних Гарета Саутгейта. На перемогу "Трьох Левів" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,55. Нічия, своєю чергою, оцінюється в 4,14. Перемога "картатих" виглядає чимось малоймовірним - 7,6.

Головні тренери збірної Англії та Хорватії (Гарет Саутгейт - ліворуч та Златко Даліч - праворуч) / Associated Press

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію цього протистояння.

Де дивитися матч Австрія - Північна Македонія (19:00)

Пряму трансляцію поєдинку групи C, в якій виступає й збірна України, покажуть телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Зустріч цим команд відбудеться на "Національному стадіоні" в Бухаресті.

Прогнози букмекерів на матч Австрія - Північна Македонія

Фаворитом цієї дуелі вважається австрійська команда. Коефіцієнт на її перемогу дорівнює 1,86, нічия - 3,5, а звитяга Північної Македонії оцінюється в 5,05.

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Де дивитися матч Нідерланди - Україна (22:00)

Завершує третій ігровий день Євро-2020 поєдинок за участю команди Андрія Шевченка. Побачити стартову гру "синьо-жовтих" на цьому турнірі можна буде на телеканалах "Україна", "Футбол 1" та "Футбол 2".

Прогнози букмекерів на матч Нідерланди - Україна

На думку букмекерів, перемогу в цій зустрічі здобудуть фактичні господарі, адже матч відбудеться на стадіоні "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі. Так, на збірну Нідерландів можна поставити з коефіцієнтом 1,61. Нічия - 4,14. Перемога української команди, своєю чергою, оцінюється в 6,25.

ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію цієї довгоочікуваної для нас битви.

Associated Press

Євро-2020: підсумки другого ігрового дня

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