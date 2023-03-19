Збірна України тріумфально виступила на першому в історії етапі Кубка світу з артистичного плавання

Українки завоювали чотири медалі, дві з яких – золоті.

Збірна України успішно виступила на першому в історії етапі Кубка світу з артистичного плавання, який приймало канадське місто Макрем.

"Синьо-жовті" здобули на цьому турнірі чотири медалі: дві золоті та дві срібні.

Після "золота" Марти Федіної в технічному соло другу нагороду збірній України принесли сестри Владислава та Марина Алексіїви. Вони виграли "срібло" у технічному дуеті з оцінкою 231,6543 бала.

Крім того, сестри Алексіїви також завоювали "срібло" в довільній програмі. За свій виступ дівчата отримали оцінку 291,6916 бала.

Четверту нагороду Україна виборола в акробатичні групі. "Золото" завоювали Владислава та Марина Алексіїви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.

За свій виступ з новою програмою та за новою системою оцінювання українки отримали від суддів 244,4958 бала. Володарок срібних медалей, команду Японії, наші дівчата випередили на понад 20 балів.

Раніше вид програми акробатична група мав назву хайлайт і в ньому команда України – чинні чемпіонки світу та Європи.

З «золота» почали, «золотом» і закінчили свій виступ наші русалоньки на першому етапі Кубку світу з артистичного плавання в Канаді! Чемпіонками в акробатичні групі стали: Владислава та Марина Алексіїви, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар’я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко. За свій неймовірний виступ з новою новою програмою та за новою системою оцінювання українки отримали від суддів 244.4958 бала. Володарок срібних медалей, команду Японії, наші дівчата випередили на понад 20 балів. Раніше вид програми акробатична група мав назву хайлайт і в ньому команда України — чинні чемпіонки світу та Європи. Загалом на Кубку світу в канадському Маркемі українки здобули чотири медалі: дві золоті та дві срібні. Вітаємо збірну України і її тренера Світлану Саідову з блискучим виступом на перших міжнародних змаганнях сезону! Так тримати! World Aquatics Ukrainian synchronized swimming #націяпереможців #міжнароднізмагання #олімпійськийспорт #артистичнеплавання Опубліковано Міністерство молоді та спорту України Неділя, 19 березня 2023 р.

Таким чином, з 4 нагородами збірна України посіла третє місце у медальному заліку першого в історії етапу Кубка світу з артистичного плавання.

Виграла медальний залік Японія – 3 "золото" + 2 "срібло" + 1 "бронза". Друге сходинку посіла Іспанія – 2 "золото" + 3 "срібло" + 2 "бронза".

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