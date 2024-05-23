Збірна України U-17 програла другий матч поспіль у фінальному турнірі Євро-2024 (відео)

Юнацька збірна України (U-17) з футболу поступилася одноліткам з Чехії в матчі другого туру фінального турніру Євро-2024. Зустріч завершилася поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 1:3 .

Чеська команда швидко відкрила рахунко у поєдинку – на 12-й хвилині пенальті реалізував Лукаш Моудрий.

У другому таймі чехи розвинули свою перевагу – дубль оформив Ондржей Пенкса, відзначившись на 61-й та 88-й хвилинах.

Підопічні Юрія Мороза зуміли відповісти лише голом престижу – на 90+5-й хвилині пенальті реалізував Кирило Дігтярь.

Повне відео матчу Україна U-17 – Чехія U-17

Таким чином, "синьо-жовті" програли другий матч поспіль у фінальному турнірі Євро 2024 (U-17). Українська збірна стартувала на континентальній першості з поразки від команди Сербії (0:1).

Відтак українці майже втратили шанси на вихід до чвертьфіналу, куди потраплять дві найкращі збірні з кожної групи. У заключному турі підопічні Мороза 26 травня зіграють з господарями змагань – командою Кіпру.

Фінальна стадія Євро-2024 серед збірних U-17 триває від 20 травня на Кіпрі. Фінал турніру відбудеться 5 червня.

Зазначимо, що збірна України U-17 усьоме бере участь у футбольному Євро. "Синьо-жовтим" ще ніколи не вдавалося подолати груповий раунд. До цього востаннє наша національна команда грала на континентальній першості у цій віковій категорії ще 2017 року й тоді посіла третє місце в групі.

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