Збірна України U-17 розгромила Словаччину та вийшла до фінального турніру Євро-2024

"Синьо-жовті" виграли свою групу, здобувши перемоги у всіх трьох зустрічах.

Юнацька збірна України (U-17) з футболу здобула путівку до фінального турніру Євро-2024. У заключному матчі елітраунду відбору наша команда розбила однолітків зі Словаччини з рахунком 3:0 .

Дублем у поєдинку зі словаками відзначився Артем Степанов з німецького "Баєра", ще один гол забив Богдан Редушко з київського "Динамо".

Зазначимо, на 22-й хвилині матч перервали через сильний дощ, проте того ж дня поєдинок дограли.

Перемога над Словаччиною дозволила українцям завершити груповий етап з максимальною кількістю набраних очок (9) та оформити вихід на чемпіонат Європи.

У двох попередніх матчах елітраунду кваліфікації Євро-2024 (U-17) команда Юрія Мороза перемогла Грецію (2:0) та розгромила Швейцарію (3:0).

Фінальна стадія Євро-2024 серед збірних U-17 відбудеться від 20 травня до 5 червня на Кіпрі.

Востаннє наша національна команда грала на континентальній першості у цій віковій категорії ще 2017 року й тоді посіла третє місце в групі.

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