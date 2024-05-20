Збірна України U-17 з поразки стартувала у фінальному турнірі Євро-2024 (відео)

Юнацька збірна України (U-17) з футболу зазнала поразки в першому матчі фінального турніру Євро-2024. "Синьо-жовті" програли одноліткам із Сербії з рахунком 0:1 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі балканці забили вже на другій хвилині. Душан Макевич з-за меж штрафного відправив м'яч у "дев'ятку" воріт української збірної.

Підопічні Юрія Мороза намагалися відігратися та перевершили суперника за кількістю ударів – 15 проти 9 (у площину воріт – 9:6), однак жодного разу вразити ворота сербів так і не зуміли.

Огляд матчу Сербія U-17 – Україна U-17

В іншому матчі стартового туру групи, де грають українці, силами поміряються команди Кіпру та Чехії.

Наступний поєдинок на континентальній першості "синьо-жовті" проведуть 23 травня з чехами. У заключному турі українці 26 травня зіграють з господарями змагань – командою Кіпру.

До чвертьфіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Фінал юнацького ЧЄ-2024 відбудеться 5 червня.

Збірна України U-17 усьоме бере участь у футбольному Євро. "Синьо-жовтим" ще ніколи не вдавалося подолати груповий раунд. До цього востаннє наша національна команда грала на континентальній першості у цій віковій категорії ще 2017 року й тоді посіла третє місце в групі.

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