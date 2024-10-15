Збірна України U-17 зазнала поразки в заключному матчі першого раунду відбору на Євро-2025

Незважаючи на програш бельгійцям, підопічні Юрія Мороза продовжать боротьбу за вихід на континентальну першість.

Юнацька збірна України з футболу (U-17) поступилася Бельгії в матчі останнього третього туру першого раунду кваліфікації до чемпіонату Європи-2025. Поєдинок у бельгійському Генку завершився з рахунком 1:2 .

Уже на 9-й хвилині зустрічі бельгійців вивів уперед Рене Мутеба. На початку другого тайму "синьо-жовті" відігралися – на 59-й хвилині відзначився Дмитро Зудін.

Розв'язка напруженого протистояння настала на 90-й хвилині, коли Джессі Да Сільва своїм голом приніс бельгійській команді перемогу.

Для обох збірних цей поєдинок уже не мав турнірного значення, адже вони достроково вийшли до другого раунду відбору на Євро-2025, набравши за перші два тури по 6 очок.

Таким чином, команда Юрія Мороза з 6 очками посіла друге місце у групі та продовжить боротьбу за вихід на Євро-2025. Збірна Бельгії з 9 балами стала переможцем квартету, де також змагалися Косова і Казахстан, які набрали по одному заліковому пункту.

До другого раунду відбору вийшли по дві найкращі команди кожної групи. У перших двох турах збірна України U-17 здійснила камбек і перемогла Косово (4:2), після чого здобула розгромну перемогу над Казахстаном (3:0).

Другий раунд відбору на континентальну першість стартує навесні 2025 року. В ньому візьмуть участь 28 команд. Переможці семи груп приєднаються до господарки Албанії у фінальному турнірі, який відбудеться влітку того ж року.

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