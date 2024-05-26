Збірна України U-17 здобула перемогу в заключному матчі на Євро-2024 (відео)

Підопічні Юрія Мороза завершили груповий етап на третьому місці та не змогли вийти до плейоф.

Юнацька збірна України (U-17) з футболу обіграла команду Кіпру в матчі останнього, третього туру групового етапу Євро-2024. Зустріч завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:0 .

Для обох збірних цей поєдинок уже не мав турнірного значення. Підопічні Юрія Мороза раніше втратили шанси на вихід до плейоф: українська команда стартувала на континентальній першості з поразки від Сербії (0:1), а в другому матчі програла Чехії (1:3).

У заключній грі на турнірі дублем у складі збірної України візначився Дмитро Богданов. Спочатку він на 30-й хвилині забив з передачі Максима Баршака, а потім на 48-й хвилині реалізував пенальті.

Повне відео матчу Україна U-17 – Кіпр U-17

Таким чином, українці завершили турнір з трьома очками, посівши третє місце у квартеті А. До чвертьфіналу з цієї групи вийшли Чехія (9 очок) та Сербія (6 балів). Господар юнацького Євро – команда Кіпру – посіла останню сходинку з нулем у графі очок.

Зазначимо, що збірна України U-17 усьоме брала участь у футбольному Євро. "Синьо-жовтим" ще ніколи не вдавалося подолати груповий раунд. До цього востаннє наша національна команда грала на континентальній першості у цій віковій категорії ще 2017 року й тоді посіла третє місце в групі.

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