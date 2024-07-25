Збірна України U-19 дала бій Франції, але не змогла вийти до фіналу юнацького Євро-2024 (відео)

Юнацька збірна України з футболу (U-19) зазнала поразки від Франції у півфіналі юнацького Євро-2024.

Поєдинок на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті (Північна Ірландія) завершився з рахунком 1:0 на користь "Ле Бле".

Вирішальний гол французи забили в другому таймі. На 61-й хвилині подачу кутового з лівого флангу ударом головою замкнув Валентен Атангана.

Упродовж матчу "синьо-жовті" зуміли нав'язати супернику серйозну боротьбу та створили кілька дуже хороших гольових моментів, зокрема наприкінці першого тайму м'яч після удару Олексія Гусєва з правого флангу штрафного влучив у поперечину.

Підопічні Дмитра Михайленка до останнього атакували та намагалися зрівняти рахунок, однак французам вдалося втримати мінімальну перемогу.

Огляд матчу Франція U-19 – Україна U-19

Буде додано незабаром.

Отже, у фіналі ЧЄ-2024 (U-19) збірна Франції зіграє проти Іспанії, яка в першому півфіналі в екстратаймах обіграла Італію (1:0).

Вирішальний матч турніру між французами та іспанцями відбудеться в неділю, 28 липня, у Белфасті. Початок – о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що виходом до півфіналу Євро-2024 (U-19) збірна України також відібралася на молодіжний чемпіонат світу-2025 (U-20).

Збірна України U-19 ушосте брала участь у чемпіонаті Європи. У цій віковій категорії "синьо-жовті" вчетверте змогли подолати груповий етап Євро, а найкращим результатом є перемога на турнірі 2009 року.

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