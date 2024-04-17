Збірна України U-19 дізналася суперників на Євро-2024

Фінальний турнір чемпіонату Європи серед збірних U-19 відбудеться від 15 до 28 липня в Північній Ірландії.

У середу, 17 квітня, відбулося жеребкування фінальної частини Євро-2024 серед збірних U-19. Своїх суперників у груповому етапі турніру також дізналася юнацька збірна України.

Команда Дмитра Михайленка потрапила до групи А, де позмагається з Північною Ірландією, Норвегією та Італією. В іншому квартеті зіграють Данія, Туреччина, Франція, Іспанія.

Євро-2024 серед збірних U-19: результати жеребкування

Група А: Північна Ірландія, Норвегія, Італія, Україна

Група В: Данія, Туреччина, Франція, Іспанія

Фінальна стадія юнацького Євро-2024 (U-19) відбудеться від 15 до 28 липня в Північній Ірландії та стане відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20).

У матчі-відкриття турніру українці зіграють з господаркою змагань Північною Ірландією. До півфіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи.

Збірна України U-19 ушосте візьме участь у чемпіонаті Європи. "Синьо-жовтим" тричі вдавалося подолати груповий етап континентальної першості, а найкращим результатом є перемога на турнірі 2009 року.

Раніше повідомлялося, що збірна України U-17 отримала суперників у фінальному турнірі Євро-2024.

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