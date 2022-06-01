Збірна України U-19 вдало стартувала в елітраунді відбору на Євро-2022

Збірна України U-19 вдало стартувала в елітраунді відбору на Євро-2022

Юнацька збірна України успішно розпочала боротьбу в елітраунді відбору Євро-2022 (U-19).

У стартовому поєдинку в Роттердамі "синьо-жовті" перемогли суперників з Норвегії - 3:2.

Перша половина гри була рівною, а єдиного удару в площину за 45 хвилин завдали норвежці.

У другому таймі Ярмолюк реалізував пенальті за фол Гопланда. Після цього гравці обох команд регулярно турбували голкіперів. На 69-й хвилині скандинави зуміли відігратися, причому також з 11-метрового. А доля трьох очок визначилася після ще одного пенальті. Цього разу Ярмолюк не переграв воротаря, однак на добивання першим встиг Сапуга.

Наприкінці зустрічі ще один гол нашої команди після виходу на заміну забив Малиш, причому асистував йому той самий Ярмолюк. Норвежцям вдалося лише скоротити відставання в доданий арбітром час.

Наступний поєдинок збірної України відбудеться у суботу, 4 червня. Вони зустрінуться з сербами.

До слова, у фінальну частину турніру потрапить переможець групи. Українці, у разі потрапляння туди, гратимуть з Англією, Ізраїлем та Австрією.

Нагадаємо, що у середу, 1 червня, збірна України з футболу проведе півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

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