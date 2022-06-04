Збірна України U-19 вирвала нічию у другому матчі елітраунду відбору на Євро-2022

Збірна України U-19 вирвала нічию у другому матчі елітраунду відбору на Євро-2022

У суботу, 4 червня, юнацька збірна України провела другий матч в елітраунді відбору Євро-2022 (U-19).

Команда Володимира Єзерського після перемоги на старті відбору зіграла внічию з Сербією - 1:1.

Першого удару по воротах було завдано на 14-й хвилині. Постріл Козіка був блокований, проте українці пішли вперед. Двічі намагався вразити ціль Царенко. Але, на жаль, м'яч влетів у ворота України. Автором гола на 18-й хвилині став Іліч.

За дві хвилини збірна України відповіла - з передачі Ярмолюка відзначився Квасниця.

Таблиця групи 6

1. Україна – 4 очки, 2 матчі

2. Сербія – 4, 2

3. Норвегія – 0, 1

4. Нідерланди – 0, 1

У вівторок, 7 червня, Україна проведе матч із Нідерландами. Початок о 20:00 за київським часом.

До слова, у фінальну частину турніру потрапить переможець групи. Українці, у разі потрапляння туди, гратимуть з Англією, Ізраїлем та Австрією.

Нагадаємо, що у неділю, 5 червня, збірна України проведе фінальний поєдинок плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 проти команди Уельсу. Текстова онлайн-трансляція матчу доступна на нашому сайті.

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