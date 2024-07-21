Збірна України U-19 здобула вольову перемогу над Італією та вийшла до півфіналу Євро-2024 (відео)

Команда Дмитра Михайленка фінішувала на другому місці групи A та продовжить виступи у плейоф.

Юнацька збірна України з футболу (U-19) обіграла Італію у третьому турі групового етапу фінальної частини Євро-2024. Поєдинок на стадіоні "Інвер Парк" у місті Ларн (Північна Ірландія) завершився з рахунком 3:2 .

Перемога в цьому матчі гарантувала "синьо-жовтим" вихід до півфіналу континентальної першості. Команда Дмитра Михайленка швидко вийшла вперед – уже на 7-й хвилині відзначився Геннадій Синчук.

"Скуадра Адзурра" відігралася на 33-й хвилині – точного удару завдав Томмазо Ебоне. Відтак на перерву команди вирушили за паритету в рахунку.

На початку другого тайму італійці вирвалися вперед – на 51-й хвилині забив Марко Романо.

Однак збірна України зуміла оформити камбек. На 54-й хвилині рахунок зрівняв Данило Кревсун. А потім на 75-й хвилині Матвій Пономаренко реалізував пенальті та приніс нашій команді перемогу.

Зазначимо, що за фол у власному штрафному майданчику захисник збірної Італії Крістіан Корраді також отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

Повне відео матчу Україна U-19 – Італія U-19

Таким чином, Україна з 5 очками посіла друге місце групи A та вийшла до півфіналу. У першому турі команда Михайленка зіграла внічию з Північною Ірландією (0:0), після чого зіграла внічию з Норвегією (0:0).

Італія з 6 балами достроково вийшла до плейоф з першої позиції ще перед заключним туром. До матчу проти українців "Скуадра Адзурра" обіграла Норвегію (2:1) та розгромила Північну Ірландію (3:0).

У паралельному поєдинку останнього туру цього квартету Норвегія (у підсумку 4 очки) обіграла Північну Ірландію (1 очко) з рахунком 2:0. Обидві збірні не пройшли до плейоф.

Суперник українців у півфіналі континентальної першості визначиться пізніше. Ним стане команда, яка виграє групу B – Франція або Іспанія.

Поточна континентальна першість також є відбором від УЄФА до чемпіонату світу 2025 року (U-20). Тож вийшовши до півфіналу Євро-2024 (U-19), Україна водночас кваліфікувалася на ЧС-2025 (U-20).

Збірна України U-19 ушосте бере участь у чемпіонаті Європи. У цій віковій категорії "синьо-жовті" вчетверте змогли подолати груповий етап Євро, а найкращим результатом є перемога на турнірі 2009 року.

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