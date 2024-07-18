Збірна України U-19 зіграла внічию з Норвегією в другому матчі на юнацькому Євро-2024 (відео)

Команда Дмитра Михайленка здобула своє друге очко на турнірі.

Юнацька збірна України з футболу (U-19) зіграла внічию з Норвегією в другому турі фінальної частини Євро-2024. Поєдинок завершився без забитих м'ячів – 0:0 .

Упродовж зустрічі норвежці більше володіли м'ячем – 67% на 33% та частіше били по воротах – 7 ударів проти 3 (у площину – 1:1), проте забити бодай один гол жодна з команд так і не зуміла.

Повне відео матчу Норвегія U-19 – Україна U-19

Зазначимо, що на старті континентальної першості команда Дмитра Михайленка зіграла внічию з Північною Ірландією (0:0).

Після двох зіграних матчів "синьо-жовті" з 2 очками наразі посідають друге місце групи A. Норвегія з одним балом йде останньою. В іншому поєдинку другого туру цього квартету 18 липня зустрінуться Італія (3 очки) та Північна Ірландія (1 очко).

У заключному турі групового етапу збірна України 21 липня зіграє проти Італії. Того ж дня Норвегія зійдеться з Північною Ірландією.

До півфіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Поточна континентальна першість також є відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20). Фінальний матч ЧЄ-2024 (U-19) відбудеться 28 липня.

Збірна України U-19 ушосте бере участь у чемпіонаті Європи. У цій віковій категорії "синьо-жовтим" тричі вдавалося подолати груповий етап Євро, а найкращим результатом є перемога на турнірі 2009 року.

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