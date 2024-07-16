Збірна України U-19 зіграла внічию з Північною Ірландією на старті юнацького Євро-2024 (відео)

Юнацька збірна України з футболу (U-19) зіграла внічию з Північною Ірландією в першому турі фінальної частини Євро-2024.

Матч "синьо-жовтих" проти господарів турніру завершився без забитих м'ячів – 0:0 .

Упродовж зустрічі підопічні Дмитра Михайленка завдали значно більше ударів, ніж суперник, але забити бодай один гол так і не зуміли.

Повне відео матчу Північна Ірландія U-19 – Україна U-19

В іншому матчі стартового туру групи A збірна Італії обіграла Норвегію з рахунком 2:1.

У другому турі Україна зіграє з Норвегією, а Італія зустрінеться з Північною Ірландією. Обидва матчі відбудуться 18 липня.

До півфіналу вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Поточна континентальна першість також є відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20). Фінальний матч ЧЄ-2024 (U-19) відбудеться 28 липня.

Збірна України U-19 ушосте бере участь у чемпіонаті Європи. У цій віковій категорії "синьо-жовтим" тричі вдавалося подолати груповий етап Євро, а найкращим результатом є перемога на турнірі 2009 року.

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