Збірна України U-21 оголосила склад на вирішальні матчі відбору на Євро-2023

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань визначився зі складом команди на завершальні матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2023.
Українська молодіжка розпочне підготовку до чотирьох фінальних матчів відбору у вівторок, 17 травня. Збір команди відбудеться у Стамбулі.
У Стамбулі Україна проведе два домашні матчі кваліфікації проти Північної Македонії (5 червня) та Франції (9 червня). Ще два матчі команда Ротаня зіграє на виїзді - проти Фарерських островів (1 червня) та Вірменії (12 червня).
Склад молодіжної збірної України
Воротарі: Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Руслан Нещерет ("Динамо" Київ), Кирило Фесюн ("Колос" Ковалівка).
Захисники: Антон Боль, Костянтин Вівчаренко (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Драмбаєв ("Маріуполь" Маріуполь), Олексій Сич, Роман Дідик (обидва — "Рух" Львів), Дмитро Капінус ("Металіст 1925" Харків), Максим Таловєров ("Славія", Чехія).
Півзахисники: Георгій Судаков, Артем Бондаренко (обидва — "Шахтар" Донецьк), Володимир Бражко ("Динамо" Київ), Арсеній Батагов ("Полісся" Житомир), Данило Алефіренко, Максим Хлань (обидва — "Зоря" Луганськ), Ельдар Кулієв ("Минай"), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва — "Чорноморець" Одеса), Дмитро Криськів ("Металіст 1925" Харків), Іван Желізко ("Валмієра", Латвія), Богдан Білошевський ("Олександрія").
Нападники: Владислав Ванат ("Динамо" Київ), Владислав Супряга ("Сампдорія", Італія), Микола Кухаревич ("Левен", Бельгія), Богдан В'юнник ("Цюрих", Швейцарія).
Україна посідає друге місце у групі H, поступаючись Францією шість очок і випереджаючи Сербію на два бали.
На чемпіонат Європи вийдуть переможці груп, найкраща команда в рейтингу других місць, а також чотири переможці плейоф, в якому зіграють вісім інших команд серед тих, що посіли другі місця.
Нагадаємо, що збірна України з футболу у рамках підготовки до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022 перемогла у контрольному матчі "Боруссію" Менхенгладбах.
Читайте також:
"Челсі" та "Ліверпуль" підтримали Україну та визначили переможця Кубка Англії
"Думаю про наш народ і вірю, що скоро все закінчиться": гравець "Динамо" розчулився, говорячи про Україну (відео)
На вершині медального заліку: Україна завоювала ще 13 нагород Дефлімпійських ігор у Бразилії