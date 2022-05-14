Збірна України U-21 оголосила склад на вирішальні матчі відбору на Євро-2023

Збірна України U-21 оголосила склад на вирішальні матчі відбору на Євро-2023

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань визначився зі складом команди на завершальні матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2023.

Українська молодіжка розпочне підготовку до чотирьох фінальних матчів відбору у вівторок, 17 травня. Збір команди відбудеться у Стамбулі.

У Стамбулі Україна проведе два домашні матчі кваліфікації проти Північної Македонії (5 червня) та Франції (9 червня). Ще два матчі команда Ротаня зіграє на виїзді - проти Фарерських островів (1 червня) та Вірменії (12 червня).

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Руслан Нещерет ("Динамо" Київ), Кирило Фесюн ("Колос" Ковалівка).

Захисники: Антон Боль, Костянтин Вівчаренко (обидва — "Динамо" Київ), Олександр Драмбаєв ("Маріуполь" Маріуполь), Олексій Сич, Роман Дідик (обидва — "Рух" Львів), Дмитро Капінус ("Металіст 1925" Харків), Максим Таловєров ("Славія", Чехія).

Півзахисники: Георгій Судаков, Артем Бондаренко (обидва — "Шахтар" Донецьк), Володимир Бражко ("Динамо" Київ), Арсеній Батагов ("Полісся" Житомир), Данило Алефіренко, Максим Хлань (обидва — "Зоря" Луганськ), Ельдар Кулієв ("Минай"), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва — "Чорноморець" Одеса), Дмитро Криськів ("Металіст 1925" Харків), Іван Желізко ("Валмієра", Латвія), Богдан Білошевський ("Олександрія").

Нападники: Владислав Ванат ("Динамо" Київ), Владислав Супряга ("Сампдорія", Італія), Микола Кухаревич ("Левен", Бельгія), Богдан В'юнник ("Цюрих", Швейцарія).

Україна посідає друге місце у групі H, поступаючись Францією шість очок і випереджаючи Сербію на два бали.

На чемпіонат Європи вийдуть переможці груп, найкраща команда в рейтингу других місць, а також чотири переможці плейоф, в якому зіграють вісім інших команд серед тих, що посіли другі місця.

Нагадаємо, що збірна України з футболу у рамках підготовки до плейоф відбору на Чемпіонат світу-2022 перемогла у контрольному матчі "Боруссію" Менхенгладбах.

Читайте також:

"Челсі" та "Ліверпуль" підтримали Україну та визначили переможця Кубка Англії

"Думаю про наш народ і вірю, що скоро все закінчиться": гравець "Динамо" розчулився, говорячи про Україну (відео)

На вершині медального заліку: Україна завоювала ще 13 нагород Дефлімпійських ігор у Бразилії