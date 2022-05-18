Збірна України U-21 розпочала підготовку до вирішальних матчів відбору на Євро-2023

Збірна України U-21 розпочала підготовку до вирішальних матчів відбору на Євро-2023

У середу, 18 травня, молодіжна збірна України провела перше тренування в рамках підготовки до матчів відбору на чемпіонат Європи-2023.

Тренувальний збір команди Руслана Ротаня триває в турецькому Стамбулі.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Там же "синьо-жовті" й зіграють свої домашні матчі кваліфікації проти Північної Македонії (5 червня) і Франції (9 червня). Поєдинки відбудуться на арені "Есеньюрт Неджмі Кадіоглу".

Виїзний поєдинок проти Фарерських островів (1 червня) Україна проведе у Торсгавні на стадіоні "Торсволлур", а гра з Вірменією (12 червня) відбудеться на стадіоні Єреванської футбольної академії.

Нагадаємо, що головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів, з якими кадровими проблемами команда зіткнулася напередодні вирішальних матчів відбору на Євро-2023.

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