Збірна України у феєричному матчі перемогла Шотландію та продовжила боротьбу за путівку на ЧС-2022

Збірна України у феєричному матчі перемогла Шотландію та продовжила боротьбу за путівку на ЧС-2022

У середу, 1 червня, збірна України з футболу провела півфінальний поєдинок кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

"Синьо-жовті" перемогли у боротьбі за путівку на світову першість збірну Шотландії - 1:3 .

Рахунок матчу відкрив на 33-хвилині Андрій Ярмоленко з передачі Руслана Малиновського. Це гол став 45-м для Ярмоленка за національну команду.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

На початку другого тайму Роман Яремчук подвоїв перевагу "синьо-жовтих". Йому асистував Олександр Караваєв.

Шотландці зуміли відповісти лише на 79-й хвилині - відзначився Каллум Макгрегор.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

На останніх секундах матчу Артем Довбик поставив неймовірну крапку у матчі, забивши третій гол збірної України.

Завдяки цій перемозі Україна пробилася до фіналу плейоф відбору на ЧС-2022, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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