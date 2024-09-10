Збірна України у гольовій перестрілці поступилася Чехії у другому турі Ліги націй (відео)

Збірна України програла національній команді Чехії в матчі 2-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на "Еден Арені" у чеській Празі завершився з рахунком 3:2 .

Господарі поля вийшли вперед на 21-й хвилині зустрічі – Микола Шапаренко не зумів вибити м'яч з власного штрафного майданчика, внаслідок чого Вацлав Черни бив у дальній кут, а Павел Шульц вдало підставив ногу.

На 37-й хвилині підопічні Сергія Реброва відігралися – Владислав Ванат головою замкнув подачу Шапаренка з лівого флангу, забивши свій дебютний м'яч за національну команду.

Однак перед самою перервою чехи знову повели в рахунку. На 45+2-й хвилині українці не змогли вибити подачу з правого флангу за межі штрафного, м'яч підібрав Шульц і точно відправив його у правий кут, оформивши дубль.

На 80-й хвилині Чехія забила втретє – Томаш Соучек реалізував пенальті після того, як Микола Матвієнко зіграв рукою у власному карному майданчику під час подачі з лівого флангу.

На 84-й хвилині "синьо-жовті" скоротили відставання в рахунку – Георгій Судаков на дальній стійці головою замкнув подачу Віктора Циганкова з правого флангу. Проте врятуватися від поразки сил у підопічних Реброва не знайшлося.

Огляд матчу Чехія – Україна

Зазначимо, що у цьому розіграші Ліги націй наша команда виступає у Дивізіоні B, де її суперниками є Чехія, Грузія та Албанія. У стартовому турі Україна програла Албанії (1:2), а Грузія знищила Чехію (4:1).

У паралельному матчі другого туру Албанія вдома мінімально поступилася Грузії (0:1).

Таким чином, після двох турів Грузія з 6 очками лідирує у цьому квартеті. Албанія та Чехія мають у своєму активі по 3 бали, а Україну з нулем у графі залікових пунктів йде останньою.

У третьому турі Ліги націй українці 11 жовтня зіграють проти Грузії. Того ж дня Чехія прийматиме Албанію.

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