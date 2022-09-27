Збірна України у напруженому матчі не зуміла пробитися до еліти Ліги націй

Збірна України зіграла внічию з Шотландією у матчі шостого туру групової стадії Ліги націй сезону-2022/23 та змарнувала шанс пробитися до Дивізіону А. Матч завершився з рахунком 0:0 .

За 90 хвилин матчу команди так і не змогли прорвати оборону одне одного, хоча "синьо-жовті" створили безліч моментів біля воріт суперників.

Команда Олександа Петракова могла відзначитися вже на 8-й хвилині, однак Андрій Ярмоленко змарнував стовідсотковий момент відзначитися, отримавши передачу від Михайла Мудрика в штрафному майданчику.

В середині першого тайму міг відзначитися Артем Довбик - він опинився першим на м'ячі в штрафному майданчику та пробив по центру воріт, але Крейг Гордон виконав блискучий сейв.

У другому таймі "синьо-жовті" продовжили атакувати - пробили Мудрик та Данило Ігнатенко. Потім почалася серія невдач - Довбик постійно зустрічав передачі у положенні "поза грою", тож ніякого зиску такі дії не мали.

Зазначимо, що сьогоднішній матч став історичним для вінгера Андрія Ярмоленка. Він провів свій 112-й матч у складі національної команди та став рекордсменом за кількістю проведених матчів.

У іншому матчі групи В1 Ірландія у гольовому матчі здолала Вірменію - 3:2 .

Рахунок матчу відкрив на 18-й хвилині Джон Іган. На початку другого тайму Майкл Обафемі подвоїв перевагу господарів. Але у середині тайму за дві хвилини збірна Вірменії змогла забити два голи і повернути інтригу в матчі. Але на 90-й хвилині двоє представників Вірменії отримали червону картку, було призначено пенальті, який реалізував Роббі Брейді.

За результатами шести турів Шотландія з 13 балами очолила квартет Ліги B та пробилася до еліти Ліги націй. Збірна України має 11 балів та розташувалася на 2 позиції . Третю сходинку посідає Ірландія (7). Вірменія з 3 очками стала аутсайдером та вилетіла до Ліги С.

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