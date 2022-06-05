Збірна України у напруженому поєдинку поступилася Уельсу і не зіграє на Чемпіонаті світу-2022

Збірна України у напруженому поєдинку поступилася Уельсу і не зіграє на Чемпіонаті світу-2022

У неділю, 5 червня, збірна України провела фінальний поєдинок плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022 в Катарі.

"Синьо-жовті" поступилися у боротьбі за путівку на світову першість збірній Уельсу - 0:1 .

Українці відкрили рахунок матчу вже на 3-й хвилині, однак арбірт не зарахував гол. Олександр Зінченко пробив зі штрафного без свистка.

На 34-й хвилині Гарет Бейл пробивав по воротам, а Андрій Ярмоленко підставив голову і м'яч після рикошету влетів в сітку.

Фото: Associated Press

Наприкінці першого тайму проти Ярмоленка сфолили у штрафному майданчику. Арбітр мав призначити пенальті, однак після перегляду відеоповтору рефері вирішив цього не робити.

Протягом всього матчу команда Олександа Петракова створювала безліч моментів біля воріт суперника, однак жодного так і не змогла реалізувати.

Фото: Associated Press

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Збірна Уельсу змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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