Збірна України у плейоф відбору на Євро-2024: хто потенційні суперники "синьо-жовтих" і коли матчі

20 листопада збірна України в матчі заключного туру групового етапу зіграла внічию з Італією (0:0) та не зуміла напряму вийти на Євро-2024. Однак команда Сергія Реброва ще може потрапити на турнір через раунд плейоф.

Згідно з регламентом, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року виходять по дві найкращі збірні з кожної групи. "Синьо-жовті" з 14 очками посіли підсумкове третє місце у групі C, пропустивши вперед Англію та Італію.

Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23. Однією з цих 12 команд стала збірна України, яка ще до вирішального поєдинку з італійцями гарантувала собі місце у стикових матчах за вихід на Євро-2024.

Суперники збірної України у плейоф за вихід на Євро-2024 стануть відомі під час жеребкування, яке відбудеться у четвер, 23 листопада. Зазначимо, що "синьо-жовті" можуть потрапити до плейоф Шляху B або Шляху А.

Також на визначення сітки плейоф вплине підсумкове турнірне становище у групі D, де заключні матчі відбудуться 21 листопада. Визначальним тут є те, хто з команд Хорватії та Уельсу напряму потрапить на Євро, а хто вирушить до стикових поєдинків.

Потенційні суперники України у плейоф за вихід на Євро-2024

Якщо Уельс потрапить до плейоф

Шлях "А" : Польща (1) – Естонія (4), Уельс (2) – Фінляндія/ Україна /Ісландія (3)

: Польща (1) – Естонія (4), Уельс (2) – Фінляндія/ /Ісландія (3) Шлях "В": Ізраїль (1) – Україна/Ісландія (4), Боснія та Герцеговина (2) – Фінляндія/Україна (3)

Якщо Хорватія потрапить до плейоф

Шлях "А" : Хорватія (1) – Естонія (4), Польща (2) – Фінляндія/ Україна /Ісландія (3)

: Хорватія (1) – Естонія (4), Польща (2) – Фінляндія/ /Ісландія (3) Шлях "В": Ізраїль (1) – Україна/Ісландія (4), Боснія та Герцеговина (2) – Фінляндія/Україна (3)

Стикові матчі відбору до чемпіонату Європи заплановано на 21 та 26 березня 2024 року. Ці поєдинки відбуватимуться у форматі одноматчевих протистоянь.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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