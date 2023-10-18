Збірна України у відборі на Євро-2024: що потрібно "синьо-жовтим" для виходу до фінального турніру

Позаду вже вісім турів групового раунду кваліфікації на Євро-2024. Збірна України продовжує боротися за потрапляння на континентальну першість та зберігає шанси зробити це як напряму, так і через плейоф.

Розбираємося детальніше в турнірних розкладах для команди Сергія Реброва перед останньою міжнародною паузою, яка запланована на листопад цього року.

Поточне становище збірної України у відборі на Євро-2024

Перемога над Мальтою у восьмому турі та поразка Італії від Англії у паралельному матчі дозволила "синьо-жовтим" з 13 очками піднятися на друге місце у групі C.

Підопічні Реброва вже не наздоженуть англійців, які достроково оформили вихід на Євро-2024. Команда Північної Македонії остаточно втратила шанси обійти в таблиці Україну, тому єдиним конкурентом нашої збірної у боротьбі за путівку на першість континенту залишилася Італія.

"Скуадра Адзурра" наразі з 10 очками перебуває на третій позиції, відстаючи від українців на три бали, але провела на один матч менше. Тож розв'язка у боротьбі за друге місце та право зіграє на ЧЄ попереду.

Таблиця групи С / Фото: flashscore.ua

Як збірній України отримати пряму путівку на Євро-2024?

Згідно з регламентом, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Під час міжнародної паузи в листопаді відбудуться два заключні тури групового раунду відбору на Євро-2024. Однак збірній України залишилося зіграти лише один матч – 20 листопада "синьо-жовті" в німецькому Леверкузені прийматимуть Італію.

Саме цей поєдинок і стане вирішальним у боротьбі за пряму путівку на ЧЄ. Перемога з будь-яким рахунком гарантовано виведе збірну України на Євро. Нашу команду влаштує навіть нічия, якщо в передостанньому турі Італія 17 листопада вдома не зможе обіграти Північну Македонію.

Якщо ж італійці переможуть македонців, то перед лобовом матчем з Україною матимуть таку ж кількість очок (13), як і наша збірна. Згідно з регламентом, за рівної кількості очок у команд вище в таблиці буде та, в якої краща різниця забитих і пропущених голів в очних протистояннях.

У першому поєдинку цих суперників на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані збірна України програла Італії з рахунком 1:2. Таким чином, підопічним Реброва необхідно буде перемагати чинних чемпіонів Європи, аби змістити їх з прохідного другого місця групи.

Які шанси поборотися за вихід на Євро-2024 через плейоф?

Якщо збірна України все ж не зуміє випередити Італію та фінішувати в топ-2 відбіркової групи, то залишаються шанси поборотися за вихід на чемпіонат Європи через плейоф.

Тобто через стикові матчі збірних за підсумками їхніх виступів у Лізі націй сезону-2022/23. Там українська команда посіла друге місце у своїй групі Дивізіону B, переможцем нашого квартету стала Шотландія.

Переможці груп кожного з трьох найвищих дивізіонів (A, B, С) Ліги націй забронювали собі путівки до плейоф відбору Євро-2024. Проте якщо ці збірні вийдуть на ЧЄ через кваліфікацію, то їх у стикових матчах замінять інші команди. Порядок їхнього вибору залежить від рейтингу в Лізі націй.

Якщо 14 збірних Ліги А пройдуть відбір на Євро через груповий раунд, то українці опиняться у плейоф щонайменше за сіткою Дивізіону А.

"Синьо-жовті" також можуть потрапити до плейоф за сіткою Дивізіону В. Для цього українцям потрібно, щоб бодай дві з цих команд – Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія – вийшли на чемпіонат Європи через відбіркову групу.

Шотландія вже успішно виконала своє завдання та здобула путівку на Євро-2024. Фіни та боснійці вже не допоможуть збірній України, а ось Ізраїль та Сербія цілком можуть підсобити команді Реброва.

І якщо Ізраїлю ще потрібно серйозно постаратися, щоб викинути з топ-2 Румунію або Швейцарію, то сербам для виходу на чемпіонат Європи достатньо не програти в останньому турі Болгарії

Таблиця групи G

Таблиця групи G / Фото: flashscore.ua

Таблиця групи I

Таблиця групи I / Фото: flashscore.ua

Таким чином, збірна України має хороші шанси потрапити до плейоф на випадок невдачі у боротьбі з Італією за друге місце відбіркової групи. Однак будемо сподіватися, що "синьо-жовтим" не знадобиться вся ця математика і наша команда зможе напряму вийти на Євро.

Стикові матчі відбору до чемпіонату Європи заплановано на 21 та 26 березня 2024 року. Ці поєдинки відбуватимуться у форматі одноматчевих протистоянь.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

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