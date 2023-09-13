Збірна України у відборі на Євро-2024: як вийти до плейоф, якщо не вдасться обійти Англію чи Італію

Якщо "синьо-жовті" фінішують нижче другого місця у групі, то залишається шанс потрапити на ЧЄ через Лігу націй.

Збірна України з футболу продовжує боротьбу за вихід на Євро-2024. Позаду вже шість турів кваліфікації, тож можна підбити певні підсумки, які вимальовують подальші перспективи команди Сергія Реброва поборотися за путівку на континентальну першість.

"Синьо-жовті" вже зіграли п'ять із восьми матчів у відборі на чемпіонат Європи. Українська збірна програла Англії (0:2) в Лондоні, перемогла Північну Македонію (3:2) у Скоп'є, обіграла Мальту (1:0) у словацькій Трнаві, здобула нічию проти Англії (1:1) у Вроцлаві та програла Італії (1:2) в Мілані.

Наразі команда Реброва з 7 очками посідає третє місце у групі С. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (7). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Усі, крім італійців, провели по п'ять матчів, "Скуадра Адзурра" – чотири.

Таблиця групи С (після шести турів)

Таблиця групи С (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

Згідно з регламентом, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Як збірній України отримати пряму путівку на Євро-2024?

Після поразки від італійців збірна України опустилася на третє місце у відбірковій групі. Утім, для підопічних Реброва ще нічого остаточно не втрачено в контексті боротьби за другу позицію.

"Синьо-жовтим" залишилося зіграти три матчі групового раунду кваліфікації на Євро-2024: Україна – Північна Македонія (14 жовтня), Мальта – Україна (17 жовтня) та Україна – Італія (20 листопада).

Якщо наша команда під час наступної міжнародної паузи обіграє Північну Македонію та Мальту, то гарантовано до заключного туру збереже шанси посісти друге місце в групі. За таких розкладів українцям в останньому матчі обов'язково потрібно перемагати Італію.

Якщо Україна та Італія більше не втрачатимуть очок до очної зустрічі, то в останньому турі українцям необхідно буде вигравати у "Скуадри Адзурри" з різницею у щонайменше два м'ячі. Якщо ж підопічні Лучано Спаллетті, наприклад, не зможуть перемогти Англію на "Вемблі", то "синьо-жовтим" вистачить і мінімальної звитяги над італійцями.

Як збірній України потрапити до плейоф кваліфікації Євро-2024?

Якщо команда Реброва фінішує нижче другого місця у відбірковій групі, пропустивши вперед фіналістів попереднього чемпіонату Європи – Англію та Італію, або навіть Північну Македонію, то все ще залишається можливість поборотися за вихід на Євро-2024 через плейоф.

Тобто через стикові матчі збірних за підсумками їхніх виступів у Лізі націй сезону-2022/23. Там українська команда посіла друге місце у своїй групі Дивізіону B, переможцем нашого квартету стала Шотландія.

Переможці груп кожного з трьох найвищих дивізіонів (A, B, С) Ліги націй забронювали собі путівки до плейоф відбору Євро-2024. Проте якщо ці збірні вийдуть на на ЧЄ через кваліфікацію, то їх у стикових матчах замінять інші команди. Порядок їхнього вибору залежить від рейтингу в Лізі націй.

Завдяки цьому збірна України має досить хороші шанси потрапити до плейоф. "Синьо-жовті" посідають у рейтингу Ліги націй 22-гу позицію. Без урахування Німеччини, яка як господарка фінального турніру уникла кваліфікації, наша команда є 21-ю. Якщо 14 збірних Ліги А пройдуть відбір на Євро через груповий раунд, то українці опиняться у плейоф як мінімум за сіткою Дивізіону А.

Зрозумілішими є шанси потрапити до плейоф за сіткою Дивізіону В. Збірній України треба, щоб бодай дві з цих команд – Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія – вийшли на чемпіонат Європи через відбіркову групу.

З огляду на поточне турнірне становище такий варіант розвитку подій є досить реальним. Наразі шотландці та серби йдуть у топ-2 своїх груп, а Фінляндія та Ізраїль перебувають дуже близько від мети.

Таблиця групи A (після шести турів)

Таблиця групи A (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

Таблиця групи G (після шести турів)

Таблиця групи G (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

Таблиця групи H (після шести турів)

Таблиця групи H (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

Таблиця групи I (після шести турів)

Таблиця групи I (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

Таблиця групи J (після шести турів)

Таблиця групи J (після шести турів) / Фото: flashscore.ua

Отже, у разі невдачі на груповому етапі кваліфікації Євро-2024 збірна України з великою ймовірністю отримає шанс позмагатися у плейоф, де потрібно буде здолати двох суперників у форматі одноматчевих протистоянь.

Стикові матчі відбору до чемпіонату Європи заплановано на 21 та 26 березня 2024 року.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина.

Читайте також:

Відбір на Євро-2024: групи і турнірні таблиці

"Зробимо висновки, ніхто не здається": Ярмоленко прокоментував поразку збірної України від Італії

Ребров прокоментував поразку від Італії та оцінив шанси збірної України вийти на Євро-2024